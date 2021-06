Tänak: kunstlikud asjad rallis pole kunagi head

«Eeldasime tänaseks keerulisemaid tingimusi, aga tegelikult on tee sujuv ja pole palju üllatusi. Tundub nagu tavaline ralli, eilne päev oli palju rohkem väljakutsuvam. Täna on pinnas kõva, saab hoida normaalset tempot ja kiirust näidata,» ütles Tänak.

Ta jätkas: «Pärast rajaga tutvumist on korraldajad pannud kurvidesse kive. Kunstlikud asjad pole rallis kunagi head, aga on nagu on.» WRC otse-eetris räägiti hommikul, et kivid paigaldati, et takistada sõitjatel kurve lõikamast.