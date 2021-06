Vormel 1 etapp jõuab Eestist 200 kilomeetri kaugusele

Uudist kommenteeris ka FIA F1 pealik Stefano Domenicali. «Mul on hea meel kinnitada, et Vormel 1 Venemaa GP toimub aastast 2023 Igora Drive'il. Selle otsuse taga oli intensiivne töö meie Venemaa partneritega ja üksikasjalik tutvumine selle imelise rajaga. Mulle on avaldanud Peterburi muljet ja olen kindel, et Igora Drive'il peetavast Venemaa grand prix'st kujuneb hämmastav sündmus,» ütles rada sel nädalal ise külastamas käinud endine Ferrari juht.