Venemaalt naasnud Soome vutifännide koroonakolle paisub hooga

«Eilseks oli kokku avastatud üle 120 koroonaviiruse juhtumi. Selgus, et tegelikult võis igal Peterburist tulnud bussil või minibussil olla nakatunud inimene ja seetõttu on eritähelepanu vajalik,» ütles THL-i esindaja Mika Salminen Iltalehele.

Uued juhtumid lisanduvad kõikjale Soome, kuna Peterburist lahkujad rändasid üle kogu riigi laiali. Salmineni sõnul on enamik nakatumisi siiski Suur-Helsingis ja Lõuna-Soomes.

Üha kasvavale nakatunute arvule toetudes on märgitud, et fännibussides oli nakatunuga kokkupuute oht eriti suur. «Juhtumite avastamine viitab süsteemi toimimisele. Selles mõttes pole positiivsete leidmine üllatav, kuid nakatumisi on oodatust veidi rohkem,» selgitas Salminen.