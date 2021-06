Kontaveit: tulin siia ootusteta ja jõudsin finaali. Olen kokkuvõttes väga rahul

Kontaveit tunnustas Ostapenkot ning kuigi tema sõnul pole finaalis kunagi tore kaotada, siis kokkuvõttes jäi ta turniiriga rahule. «Ta mängis väga hea matši, oli agressiivne. Esimene serv vedas mind natuke alt, ei saanud nii hästi hakkama, kui tahtsin. Ta kaitse oli väga hea ja see pani ka minu servile surve peale,» ütles Kontaveit Eesti ajakirjanikele.

Justnimelt tõrjed olid kohtumises kõige otsustavamad ning nendega sai lätlanna paremini hakkama. «Vastane tõrjus hästi. Minu servid olid tal käeulatuses, ta mängis hästi pikalt, väga teravalt ja kõvasti. Tõrje oli kindlasti see, mis tal väga hästi täna välja tuli,» selgitas Kontaveit.

Kuigi esimeses setis sai Kontaveit vahepeal ka neli tõrjepunkti järjest, siis Eesti esireket toonitas, et need tulid kõik Ostapenko teisest servist. «Iga geim neid teisi serve nii palju kahjuks ei tulnud. Eks ma üritasin teist servi rünnata, aga ta mängis stabiilselt koguaeg, ründavalt ja joonte lähedale väga pikalt.»

Kuigi Kontaveit ei osanud napilt pool tundi pärast kohtumise lõppu konkreetselt välja tuua, mida ta oleks võidnu teistmoodi teega, siis nägi ta, et ühel hetkel hakkas ta Ostapenkolt eeskäe löökidelt punkte saama. «Üritasin mingil hetkel hästi palju läbi eeskäe mängida, nagu ma olen seda alati tema vastu proovinud teha. Tema tavakäsi on paremaid tuuril. Teises setis leidis ta eeskäe alt ka kindluse, minu pallid ei olnud nii pikad ja tugevad, kui peaks olema, et piisavalt survet saada. Ta sai nende olukordadega väga hästi hakkama.»

Kahe päevaga tuleb Kontaveidil nüüd Eastbourne’i turniirist välja puhata ja teisipäeval alustab ta Wimbledoni avaringi Marketa Vondroušova (WTA 40) vastu. Tal on sarnaselt eestlannaga üks WTA-turniiri võit, ent kaks aastat tagasi mängis ta ka Prantsusmaa lahtiste finaalis.

Head mängud muruväljakul on Kontaveidile andnud hea enesekindluse enne Wimbledoni suure slämmi turniiri. «Tulin siia ootusteta, jõudsin finaalil, mängisin head tennist, sain häid võite, mõned neist väga napid. Olen selle nädalaga kokkuvõttes väga rahul,» ütles ta ning tunnistas, et alaselg on natuke kange ning on ka teibitud, kuid midagi hullu ei ole. «Kuskilt katki midagi ei ole ja ei ole selline asi, mis ei paraneks kiiresti ära.»