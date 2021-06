Katariina II ja Sugar 3 on ORC avamerepurjetamise Itaalia meistrivõistluste võitjad

Jahti tiitlitele ja võidule alustas 16 jahti esimeses grupis (klassid A ja B, milles jahid 12-14 m pikad) ja 25 jahti teises grupis (klassid C ja D pikkusega 10-12 meetrit). Favoriitidest jahiomanike ja meeskonnaliikmete hulgas oli hulgaliselt endisi tiitlivõitjaid, olümpiapurjetajaid ja tuntud persoone nagu vennad Lorenzo ja Marco Bodini, vennad Sandro ja Paolo Montefusco, Flavio Favini, Gianluca Lamaro, Dede De Luca, Maelle Frascari. Nende hulgast Bodinid ja Montefuscod on aastate jooksul täiendanud ka Eesti jahtide Katariina II ja Sugar meeskondi.

Lisaks purjetajatele on tiitlivõistlus omavaheliseks mõõduvõtuks ka kuulsate laevaehitajate, disainerite ja purjemeistrite vahel – duellid Nautor’i Swan 42 ja Swan 45, Pardo Grand Soleil 39, 40 ja 43, X-jahtide ja Beneteau Firstide vahel.

Teises grupis (klassid C ja D) tegi suurepärase seeria Ott Kikkase Sugar 3 (Italia 11.98) Tallinna Jahtklubist. Viis esimest kohta, teine, kolmas ja neljas koht tagasid Sugarile 10 punktiga kindla võidu. 17 punktiga sai sama grupi teise koha ja Itaalia meistritiitli värske ORC Euroopa meister, Vincenzo De Blasio Scugnizza (Italia 11.98). Trotta Saverio TROTTOLINA Bellikosa Race (X-35) täitis kolmanda koha poodiumil. Vaid need kolm jahti said selles grupis maitsta sõiduvõidu rõõmu.