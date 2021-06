Laskesuusataja Tomingas võitis kergejõustiku meistrivõistlusel hõbeda: tiitel polnud kaugel

Talihooajal tekitasid talle probleeme ootamatud säärelihasekrambid, mis rikkusid nii mõnegi võistluse. Mure lahendamiseks käis Tomingas kevadel lõikusel. «See on kiire taastumise tulemus, et üldse stardis olen. Kevadel ei osanud seda kindlasti oodata.»

Tema sõnutsi sobis võistlus valatult laskesuusahooajaks ettevalmistusse. «Sain siit nii suure emotsionaalse laengu. Selle pealt on hea treeninguid jätkata,» märkis Tomingas, kelle sõnutsi on takistusjooks ideaalne treening.

«3000 meetrit takistusi on suusatajale [võrreldes sileda 1500 meetriga] kindlasti erialasem. Nõuab rohkem vastupidavust ja sisaldab rohkem tempomuutusi. Arvan, et see võistlus andis mulle pigem juurde kui võttis midagi ära.»

Kuidas hinnata viimastel kuude üldist tervist ja vormi? «Arvan, et okei. On olnud väiksemaid tagasilööke. Aga kuna alustasin oma tiimi tegevust, on olnud palju rapsimist. Kevadel oli kerge külmetushaigus, aga see käibki asja juurde, kui oled vähe maganud on nõrgem,» vastast Tomingas.