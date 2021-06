Kontaveit treeneri Ain Suurthaliga koostööd ei jätka

«Aneti koostöö Ainiga sai testiperioodiga läbi,» kinnitati ERR-ile Kontaveidi tiimist. «Anett tänab teda abi eest, mis ta sai. Kindlasti aitas Ain lihvida tema tehnikat, aga Anetile on ikkagi vaja WTA Touri kogemustega treenerit.»

Tiimiliige lisas, et nüüd otsitakse uut treenerit WTA karussellilt. Esmaspäeval algaval Wimbledoni suure slämmi turniiril on Kontaveidi kõrval tema füüsilise ettevalmistuse treener Tarmo Tiits ning lisaks on abis sparringupartner Austraaliast, vahendab ERRi spordiportaal.