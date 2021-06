Liidrikohalt katkestanud Neuville: kahjuks on õnnest vajaka jäänud

«Jõudsime aeglase kurvini ja kurvist väljudes tundsin, et midagi läks kasti. Lõpetasime katse ja pärast olukorra uurimist avastasime, et vedrustus plahvatas. Pidime katkestama.

Pettumus on suur, mitte ainult minul, vaid kogu meeskonnal. Raske aeg on, sest Hyundai on kolm rallit järjest katkise vedrustuse tõttu liidrikoha kaotanud. Aga võitleme kõvasti ja üritame probleemile lahendust leida.