Pettunud Balta: ma ei arva, et olümpiale pääsemine on väga kindel

Vaatamata ebaõnnestumisele saabus täna teade, et ta peaks tänu reitingule Tokyo olümpiale pääsema. Kuna ükski eestlanna pole normi 6.82 täitnud, saab parimana võimaluse (Accepted Universality Place) Balta. Ametlikku kinnitust aga veel pole.

«Kuulsin sellest esimest korda alles eile. Täna lugesin uudistest samamoodi nagu kõik teised. Ma ei arva, et see on väga kindel,» arutles Balta, kes oleks valmis olümpiale sõitma. Aga... «Ma ei tahaks 6.23 pealt hakata suuri sõnu tegema. Eks vaatab...»