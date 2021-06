Kontaveit loobus uuest treenerist, kuid on Wimbledonis enesekindel

Eesti esireket kaotas laupäe­val Eastbourne’i WTA-turniiri finaalis lätlannale Jelena Osta­pen­­kole (WTA 43.) 3:6, 3:6, kuid ütles pärast matši, et ­läheb Wimbledonile vastu enesekindlalt. Sel ajal polnud ­avalikkusele veel teada, et Kontaveit oli otsustanud lõpetada koostöö Suurthaliga. Kuigi otsuse tagamaa pole täpselt teada, on Kontaveidi leerist olnud kuulda, et eestlanna vajab uut treenerit, kel on rohkem WTA-turniiride kogemust. Wimbledoni turniiril on Kontaveidi kõrval füüsilise ettevalmistuse treener ­Tarmo Tiits.