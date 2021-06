Kergejõustiku meistrivõistlused: rekordid, pettumused, pisarad ja naer

«Endal mingit superhead tunnet polnud, tagasirgel olid tuuleolud ka küllaltki rasked. Finišikell ei töötanud. Ega mul olnud aimu. Olnuks aeg 46,45, poleks ka üllatanud. Mingisugust väga head tunnet isegi ei olnud,» sõnas Mägi. «Usun, et stabiilne vorm on käes. Natuke pelgasin, et vorm hakkab ära vajuma, sest olen juba suhteliselt palju võistelnud. Aga hea põhi on all.»