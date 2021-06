Janek Õiglane: ma pole kunagi enda üle nii uhke olnud. Tean, mis valudes ma võitlesin

«Teadsin, et jooksuvorm on kehva. Aga kauguses jäi kõvasti sisse. Kogemata panin kaks sammu rohkem hoojooksuks maha. Kogu hoojooks läks täiesti pekki. Tean, et mul oli 7.50 sees. Olin täiesti rumal. Olen väga pettunud ka odaviskes. Tundsin, et selles alas olen kõvasti arenenud.»