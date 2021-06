Nördinud Nabi alla ei anna: võitlen enda puhta nime ja karjääri puhtuse eest

Kahekordse maailmameistri ja Londoni olümpial hõbeda võitnud 36-aastase sportlase jaoks tuli komisjoni otsus suure üllatusena: «Sellist otsust poleks ma osanud oodata. Olen teinud kõik endast oleneva näitamaks, et ei ole seda ainet kunagi tarbinud ja leidnud tõendeid selleks, et ka komisjon mind näeks ja usuks.

Selle peale väidab aga komisjon, et nende jaoks on see vähearusaadav, et ma ei ole teinud ühtegi teadliku sammu keelatud ainete kasutamiseks.

Meil oli kolm maailmatasemel eksperti, kes minu arvates küllaltki veenvalt selgitasid, kuidas on võimalik organismi juhuslik saastumine letrosooliga. Keegi pole kunagi väitnud, et seda ainet minu organismis ei olnud. Varasemalt oli aga juttu ka sellest, et ma ei tea, kuidas ta sinna sattus ja see on ka endiselt nii,» selgitas Nabi Postimehele.

«Niisiis kogusimegi kõikvõimalikke tõendeid kinnitamaks, et letrosool on minu organismi sattunud juhusliku saastumise tulemusena. Seda kinnitasid minu arvates väga veenvalt ka eksperdid. Ma leian, et kui nende ekspertide juttu ei võeta kui tõendit, siis kelle juttu veel võetakse,» avaldas Nabi nördimust.

Maadleja ise ei ole veel süüdimõistva otsuse kohta ühtegi põhjendust lugeda saanud: «Ma ei teagi veel täpselt, mis alusel keeld mulle määrati, sest ühtegi põhjendustega otsust ei ole ma veel näinud. Väidetavalt nad siis lihtsalt ei uskunud meid.

Juuksekarvaekspert oli kindlasti väga veenev ja seletas väga konkreetselt ja pikalt kõiki neid asju, milline oleks juuksekarva näit siis, kui sa oled ühe tableti tarbinud ja millele viitab minu näit. Ta ütles mitmeid korda välja, et see on juhusliku saastumise tulemus.»

Küsimusele, kas karistuse järel võiks Nabi sportlaskarjääri jätkumine kahtluse alla sattuda, vastas maadleja: «Ma ei oska seda isegi praegu kommenteerida. Täna usun ma vaikselt ikka ilmvõimatut, et saaks tagasi võistlema ja teisest küljest võitlen kindlasti edasi enda puhta nime ja karjääri puhtuse eest. Kindlasti kavatsen otsuse Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži (CAS) edasi kaevata.»