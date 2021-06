Värske Poola rallikogemusega eestlased jahivad Lätis kõrget kohta

«Poola ralli on sarnane Eestile, kuid pinnas on erinev,» jätkas Kasari. «Pinnas on seal pehmem ja liivasem. Keeruline oli sõita just korduvaid katseid. Tulime pigem tagant, rööbas oli juba korralik.»

Sel nädalal Lätis sõidetaval Liepāja rallil on ehk selle võrra lihtsam head tulemust püüda, et need teed on Kaspar Kasarile varasemast tuttavad. «Liepājas oleme käinud korra 2019. aastal sõitmas. Kindlasti lähme Liepājasse oma sõitu tegema ning proovime olla võimalikult kiired,» sõnas Kaspar Kasari, kes toona võistles koos Karl-Artur Viitraga. Nüüd on tema Ford Fiesta Rally4 kabiinis kõrvalistmel koha sisse võtnud Rainis Raidma, kellega koos sõidetud kaks rallit. «Esimene ralli oli Otepää talveralli, kus saavutasime võidu oma klassis. Trenni ja ettevalmistusi oleme teinud väga palju. Keeruline on seda panna kilomeetritesse, aga rajakirjutamise trenni teeme igal nädalal, mõnikord isegi mitu korda nädalas ja proovime võimalikult palju testida ka ralliautoga.»