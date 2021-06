Briti väljaanne: Hamilton pikendab Mercedesega lepingut

Briti väljaanne The Independent kirjutab oma allikatele toetudes, et Hamilton lööb Mercedesega uuesti käed ja lepingule pannakse allkirjad augustiks. Seda seetõttu, et nii Hamilton kui ka Mercedese tiimipealik Toto Wolff soovivad vältida olukorda, mis tänavusele hooajale eelnes. Siis pandi lepingule allkirjad vaid kuus nädalat enne esimest sõitu.