Eesti koondis saab rammu katsuda olümpiaks valmistuva Bahreiniga

Mitmed välisklubides pika hooaja lõpetanud pallurid said Sivertssonilt vabastuse suvepuhkust pikendada ning nii jäävad teiste seas eemale näiteks Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Martin Johannson ja Armi Pärt. Küll on koondises aga mullune Eesti parim käsipallur Karl Toom ja värskelt esimese välislepingu Norra kõrgliigaklubiga Fjellhammer IL sõlminud Alfred Timmo.

«Hea meel, et vigastusest paranenud Varul ja koroonatakistuste tõttu pidevalt Prantsusmaale jäänud Rooba on tagasi. Eemale jäävad küll kõik paremsisemised, aga vaatame seda kui väljakutset ja mitte kui probleemi. Mitmed noored saavad võimaluse ja tervikuna usun, et meil on huvitav koosseis,» sõnas Sivertsson.