Ott Tänak: kui sebra hüppas üle auto, ei teadnud ma, kas nutta või naerda

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton kinnitas täna, et Safari ralli kuulub WRC-sarja 2026. aastani. «Usun, et see võistlus lisab MM-kalendrisse väärtust. Nädalavahetus pakkus palju positiivset,» ütles ta DirtFishile.