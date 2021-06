Kergejõustiku U23 ja U20 Euroopa meistrivõistluste medalil on Tallinna panoraam ja staadionikurv

Ideekavandi autori Jarmo Jaaku sõnul sümboliseerib medal noorte sportlaste jõudmist tippu ja tutvustab võistluste toimumiskohta. «Medalil on õhupalli kuju, selle peale on detailidena joonistatud Tallinna panoraam ja staadionikurv,» sõnas Jaaku.

Eesti ühe tituleerituma sportlase, medalikonkursi žürii liikme Gerd Kanteri sõnul on tema medalikapis mitmeid medaleid, millel on kujutatud toimumiskohtadega seotud detaile. «Tallinna medalil on Tallinna tunnus väga ilusasti välja toodud. See on igati väärikas medal, mis motiveerib pingutada.

Soovin Eesti koondisele palju edu ja loodan, et meil on võimalus näha, kuidas mõned neist medalitest on põhjust koju jätta. Selleks kutsun kõiki üles kaasa elama meie sportlaste jõupingutustele Kadrioru staadionil,» ütles Kanter.

U23 vanuseklassi võistlused saavad avapaugu 8. juulil ning juba samal päeval riputatakse võitjatele kaela esimesed medalid. Kokku antakse U23 ja nädal hiljem toimuvatel U20 võistlustel välja 240 üksikala medalit ning 96 teatejooksu medalit. Kahe nädalavahetuse peale kokku võtab suurvõistlusest osa üle 2000 sportlase ja need on selle aasta suurimad kergejõustiku tiitlivõistlused Euroopas.

Kergejõustiku U23 ja U20 EMi medalikonkursile laekus 22 kavandit. Võidumedali valis välja žürii koosseisus 2011. aasta U20 EM odaviske võitja Liina Laasma, 2021. aasta U20 EMile normi täitnud sportlane Jekaterina Mirotvortseva, Eesti kõige rohkem tiitlivõistluste medaleid võitnud kergejõustiklane Gerd Kanter, kergejõustikutreener, illustraator ja karikaturist Anti Veermaa, Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ning Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.