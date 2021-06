Politsei arreteeris Tour de France'il massikukkumise põhjustanud fänni

Pühapäeval kuulutas politsei süüdlase tagaotsitavaks ja nüüd on pealtvaataja ka lõpuks kätte saadud. Kuigi alguses levisid kuuldused, et naisterahvas oli võimude eest Saksamaale pagenud, siis lõpuks leiti ta hoopis väikesest Prantsusmaa linnast Landernaust, kus paiknes ka avaetapi finiš.

See, kas tagaotsitav isik andis ennast ise vabatahtlikult politseile üles või mitte, pole veel selgunud. Küll on aga teada see, et süüdlast võib ees oodata kuni 1500 eurone trahv, vahendab RTL.