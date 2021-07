Chris Paul vedas Sunsi vana koduklubi vastu NBA finaali

Endise koduklubi vastu oma play-offi punktirekordit korranud Paul avaldas mängujärgses kommentaaris austus Clippersile. «Olen lihtsalt nii õnnelik, et minu ümber on sellised inimesed. Ka Clippers on minu perekond. Ma olen alatiseks Clipper, see on meeskond, mille vastu mul on ülim austus,» lausus ta.