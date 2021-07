Balti jalgpall Euroopa põhjamudas. Mis toimub Lätis ja Leedus?

Viimasest üheksast Balti turniirist on lätlased võitnud koguni seitse. Strautmanise sõnul peavad lätlased seda võrdlemisi oluliseks sündmuseks, aga valikmängude juurde nende staatus siiski ei küündi. «Läti alaliidu ja mõnede mängijate meelest on Balti turniir tähtis oma traditsioonide poolest – see on ju Euroopa vanim siiani kestev jalgpalliturniir. Need ei ole sõprusmängud, vaid ikkagi võistlusmängud. Seal on hea näha, kuidas ka nooremad mängijad sellistes olukordades hakkama saavad. Meie praeguses situatsioonis on see ka psühholoogiliselt oluline, et näidata fännidele ja ajakirjandusele, et Läti on Baltimaade parim jalgpalliriik. Lisaks Balti turniirile peame enne EM-finaalturniiri sõprusmängu Saksamaaga – ehk aitavad need kohtumised jalgpalli staatust Lätis pisut parandada?» lõpetab Strautmanis lootusrikkalt.

***

Leedu kõrgliigal mullu jalad põhjas

Leedu uudisteportaali 15min.lt jalgpalližurnalist Mantas Krasnickas alustab oma kodumaa vutist rääkimist kõrgliigast, mis kannab nime A Lyga. On ka põhjust: esimest korda pärast 2014. aastat on lootust, et hooaja lõpetab täiskomplekt ehk kümme võistkonda. Täielikus madalpunktis käidi ära mullu, kui disklahvide (kihlveopettused!) ja loobumiste tõttu jäi A Lygasse alles vaid kuus võistkonda, kusjuures neist üks sai kõrgliigalitsentsi alles apellatsiooni järel.

«Eelmisel aastal oli ainult kuus võistkonda ja nagu arvata võid, on see igav, näeb halb välja ja tähendab seda, et kõik võistkonnad mängivad üksteisega väga palju kordi. Üks treener ütles selle kohta hästi, et hooaja lõpuks teavad mängijad isegi vastase jalanumbrit!» muigab Krasnickas. «Kõik said aru, et see oli absoluutne põhi ning nüüd tuleb selle pealt liiga uuesti üles ehitada. Euroopas on nii väike meistriliiga sisuliselt häbiplekk. Leedus on kihlveopettused jalgpallis olnud tõsine vähkkasvaja, aga õnneks ei ole eelmisel aastal ega ka tänavu kuulda olnud, et kõrgliigas oleks sellega probleeme olnud.»

Sisuliselt iga-aastane trall käib hooaja eel klubide litsentseerimises. Kui Eestis pole sellega Premium liiga klubidel üldiselt suuri probleeme olnud, siis Leedus on asjad teisiti. «Raha on iga hooaja eel klubide puhul suur küsimus. Alaliit seab hooaja eel üheks litsentsi tingimuseks eelarve suuruse ning see on vahel olnud tunduvalt suurem, kui mõni võistkond suudab koguda. Seetõttu jäid ka eelmisel hooajal mõned võistkonnad ise esiliigase, sest nad teadsid, et nad ei suuda sellist summat kokku saada, ning isegi kui nad hooaega kõrgliigas alustaksid, ei oleks kindel, et nad hooaja lõpuni vastu peavad. Sel aastal seati eelarvele madalam latt, aga õnneks on näha olnud, et need neli võistkonda, kes kõrgliigasse tõusid, ei ole olnud peksupoisid, vaid on ka sportlikult juba suuri hammustanud.»