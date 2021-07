Paidega liitunud Ragnar Klavan: tundub, et hing ihkas koju tagasi tulla

«Olen läbi aastate olnud Paide tegevuste kursis. Nad on iga aasta jõudsalt arenenud ja mängivad eurokohtade peale. Mulle selle klubi visioon meeldib,» vastas Klavan küsimusele, miks ta just Paidega liitus.

Klavanil olid ka mõned pakkumised välismaalt, aga väga konkreetseks need jutud ei läinud. «Tundub, et hing ihkas koju tagasi tulla,» lausus Klavan, kes sõlmis klubiga poolteist aastat pika lepingu.

Ühtlasi andis Klavan mõista, et on edaspidi valmis tihedamini ka koondises mängima. «Kui mängin Eestis tipptasemel jalgpalli ja olen koondisetreenerite silmis piisavalt vormis, siis kindlasti. Kui mul mängu on, siis võib vaadata,» lausus ta.

Esimese mängu teeb Klavan loodetavasti 8. juulil Euroopa Konverentsiliiga eelringis Wroclawi Slaski vastu. «Olen viis nädalat puhanud. Olen end ka vormis hoidnud, aga see pole sama töö, mida teed platsi peal. Eks kahe-kolme päevaga saab asjad selgeks, mis seisus ma mängude eel olen,» lausus ta.

Otsus Paidega liituda sündis paar päeva tagasi. «Eks pidin valmis mõtlema, kas mul on veel motivatsiooni. Nüüd olen kindel, et mul on see motivatsioon. Võtsin endale piisavalt pikalt aega, et seda otsust teha. Tundub, et olen teinud õige otsuse.»

Veiko Veskimäe. FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Rõõmus oli ka Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: «Ragnari liitumine Paidega on nagu ilus muinasjutt, just nagu tema teekond väiksest Viljandist maailma absoluutsesse jalgpalli tippu Liverpooli.

Mäletan siiani selgelt uhkusest pakatavaid külmavärinaid, kui tuli teade, et enamikele uskumatuna tundunud üleminek tõesti teoks sai. Loomulikult oli selles omajagu õnnelikke kokkusattumusi, aga siiski eelkõige Ragnari eestlaslikku töökust, tarkust ja raudset võitlusvaimu, mis kõik looritatud tohutu pühendumisega.

Ragnari liitumine Paidega on selle muinasjutulise teekonna ilus jätk. On loomulikult suur au ja privileeg, et Ragnar liitub just Paide Linnameeskonnaga, aga kuna Raku on osa meie kõigi südamest, siis see on tegelikult pidupäev igale Eesti spordisõbrale.»

35-aastane Viljandist pärit keskkaitsja ja Eesti koondise pikaaegne kapten lahkus Maarjamaalt 2004. aasta suvel. Seejärel on ta mänginud Norras, Hollandis, Saksamaal, Inglismaal ja Itaalias.

2008/09 hooajal võitis Klavan koos Alkmaari AZga Hollandi meistritiitli. Saksamaal teenis ta kõrgliigaklubi Augsburgi eest mängides palju kiitust ning teenis 2016. aasta juulis ülemineku Inglismaa hiidu Liverpooli. 2018. aasta jaanuaris sai temast esimene sealses meistrisarjas ehk Premier League'is värava löönud eestlane ning samal hooajal jõuti koos Liverpooliga Meistrite liigas finaali, kus kaotati Madridi Realile. Klavan jälgis kohtumist pingilt.

Klavani Premier League'i tabamus Burnley vastu:

2018. aasta juulis liitus Klavan Itaalia kõrgliigas ehk Serie As palliva Cagliariga. Sardiinia klubis veetis ta kolm aastat ja käis väljakul 64 kohtumises. Cagliari teatas eile hilisõhtul, et Klavaniga ei pikendata lepingut ehk ta saab klubi vahetada üleminekutasuta.

Muide, Paide Linnameeskonna suursponsoriks on teedeehitusega tegelev firma Verston, millest kuulub osa ka Klavanile.

Klavan on Eesti koondist esindanud 126 mängus ja löönud kolm väravat. Eesti parimaks jalgpalluriks on ta valitud seitse korda: esmakordselt aastal 2012 ning seejärel kuuel aastal järjest 2014-2019.