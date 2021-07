Erkmaa suvekursusel otsitakse uusi Drelle ja Treiereid

Korvpallitreener Aivo Erkmaa algatatud suvekursust võib häbenemata nimetada edulooks, sest kuidas teisiti hinnata tõsiasja, et sealt on saanud abijõudu nii Eesti rahvuskoondis, mitmed Euroopa korvpalliklubid kui ka USA tudengiliiga NCAA, rääkimata Eesti meistrisarja meeskondadest. Korvpallisõpradele ei ole enam ammu vaja tutvustada nimesid Henri Drell või Kaspar Treier. Need noored mehed on tänaseks kinnitanud kanda ja teenivad pallimänguga leiba Itaalia kõrgliiga klubides. Ent mängumehi on teisigi.