Jalgpalliliit Klavani võimalikust huvide konfliktist: meie poolt pole takistusi

«Meie poolt ei ole sellele takistusi, see on Klavani enda otsus. Väikeses ühiskonnas tekib ikka olukordi, kus aktiivne inimene on mitmes rollis. Analoog varasemast on Pelle Pohlak – ta on FC Flora president ja mängis varem FC Kuressaares. Pohlak loobus Kuressaares mängimisest vabatahtlikult, kui Kuressaare kõrgliigasse tõusis,» ütles Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) avalike ja koostöösuhete juht Mihkel Uiboleht Postimehele.