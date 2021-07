Tammeka ülinukker seeria jätkub, liider Levadia kasvatas Flora ees edu

Tasuks kahe kaotuse ja ühe viigi kõrvale hooaja 13. võit. Levadial on 16 vooruga koos 40 punkti, lähim jälitaja FC Flora jääb maha nelja silmaga. Tõsi, valitseval Eesti meistril on kaks mängu vähem peetud. Kolmas on Paide Linnameeskond (34).