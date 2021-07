Maailmarekordist ilma jäänud Young Warholmile: sa oled mulle nüüd kuuspaki võlgu

«Sina olid see, kes selle tippmargi nii kõrgele lükkas. Sa olid toona oma ajast ees ning see, kes ala uuele tasemele viis,» jätkas norralane staadionil tehtud videokõne vahendusel.

«Samad sõnad,» kostis Young vastu. «Sina oled GOAT (Greatest of all time ehk kõigi aegade parim). Sina oled ainus, kes on jooksnud kolmel korral alla 47 sekundi: ainus mees siin planeedil, kes on seda suutnud.»