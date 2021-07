Kalev/Cramo hõikas välja uue hooaja esimese nime

BC Kalev/Cramoga kolmel ja kokku neljal korral Eesti meistriks kroonitud Tanel Kurbas jätkab Eesti esiklubis ka algaval hooajal. 33-aastane kogenud ääremängija jaoks saab see olema neljas järjestikune ja kokku kuues hooaeg Kalev/Cramos, kirjutab klubi oma kodulehel .

Kurbase puhul on tegemist mitmekülgse mängijaga, kes aitab treeneril vajadusel vabalt täita auke positsioonidel 2-4. Viimastel hooaegadel on endise Eesti koondislase roll päris mitmel korral just hooaja otsustavates faasides põhimängijate traumade tõttu ootamatult tõusnud.