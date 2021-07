MM-etapp toob Eestisse üle saja tipptasemel tsiklimehe

Tänavu juuli keskel Saaremaal toimuv võistlus on MM-kalendris kolmas etapp. Eelnevalt sõideti juunis Portugalis ja Itaalias. Maailmameistrivõistluste üldliider on peale kahte etappi inglane Brad Freeman.

Enduro on maastikul sõidetav motospordiala, mille klassikaline võistlus kestab kaks päeva. Ühe võistlusringi pikkus Enduro GP Estonial on 55 km, sõiduaeg 2 tundi ja 5 minutit, päevas läbitakse vähemalt kolm ringi. Igal ringil on neli kiiruskatset. Nii laupäeval kui ka pühapäeval lõpetab päeva atraktiivne publikukatse, mis on reede õhtul võistluse vägevaks avapauguks. Pärast iga ringi antakse aeg tsiklite putitamiseks.