Vipsi konkurent F2-sarjas edutatakse võistlusnädalavahetuseks vormel 1 masina rooli

Tema käsutusse antakse vanameister Fernando Alonso Alpine'i vormel ning hiinlasel on võimalik sellega tund aega kestva vabatreeningu raames sina peale saada. «Osaleda vormel 1 autoga vabatreeningul on praktiliselt mu unistuse täitumine ning järjekordse samm mu lõppeesmärgile lähemale,» ei hoidnud Zhou ennast tagasi.

«Vormel 1 auto roolis pole istunud juba liiga palju hiinlasi, seega võistlusnädalavahetusel sellega sõitmine on kindlasti väga uhke tunne. Veelgi erilisemaks muudab selle asjaolu, et minu kasutada on Alonso auto, sest just tema oli see, kellele ma noorena alt üles vaatasin,» lausus 22-aastane hiinlane, kes hoiab pärast kolme etappi F2-sarjas 78 punktiga esikohta. Talle järgnevad üldarvestuses Oscar Piastri (73), Robert Švartsman (66) ja Jüri Vips (63).