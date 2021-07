Jalgpalli Eesti valitseva meistri FC Flora spordidirektor Norbert Hurt tunnistas, et ei oska täpselt öelda, kui palju vutiklubisid Eestis statistiliste andmete analüüsiga tegeleb, kuid tegu on tõusva trendiga.

«Oleme ise loomas testimissüsteemi, kus paneme paika, milliseid näitajaid tahame mõõta ja miks ning milliseid järeldusi saame nendest teha. Üheks põhjuseks on see, et saame selle abil jälgida mängijate arengut alates kõige väiksematest. Esindusmeeskonna ja duubli puhul saame määratleda statistiliste andmete abil mängija võimekuse mingil positsioonil mängimiseks kõrgemal tasemel ja hinnata mängija perspektiivi välismaal,» seletas Hurt.