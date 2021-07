Kergejõustiku U23 ja U20 EMi pealtvaatajate ala laienes ja tribüünidele lisandus istekohti

«Samuti kaotas Terviseamet suurvõistlustele 1000 inimese piirangu, mis tähendab, et meil on nüüd pealtvaatajatele rohkem istekohti tribüünidel,» ütles võistluste peakorraldaja Taavi Esperk.

«Oluline on ka teada, et pealtvaatajad pääsevad staadionile ilma koroonatesti tegemata, samuti ei ole vaja tõendada enda vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist. Maski kandmise soovitus staadionil jääb kehtima ning neile, kes on nohus või haiged, on meil palve jälgida võistlusi kodu telerist ERR otseülekande vahendusel,» lisas Esperk.