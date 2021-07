Torn võttis oma klassis võidu, üldarvestuses kiireim Grjazin

Liepaja teed pakkusid suurt väljakutset ja vajasid julgust. Suured tänud M-Sport meeskonnale, kes oli ette valmistanud väga hea Ford Fiesta Rally3 auto. Hooaja esimene ERC Junior klassivõit on nüüd käes ja läksime liidriks ka hooaja kokkuvõttes. Muidugi on kurb, et täna pole selles klassis liiga palju võistlejaid, kuid loodame, et see olukord läheb tulevikus paremaks.