Tour de France'il massikukkumise põhjustanud naine avas viimaks suu

Maailmakuulsa velotuuri avaetapil põhjustas hooletu naisfänn karmi kukkumise, kui oli sildiga peagrupile liiga lähedal ja seetõttu sõitis Jumbo-Visma rattur Tony Martin sellele otsa. Mitmed ratturid said viga.

Hetkel pole tema saatus veel teada. Kõige hullemal juhul võib teda oodata isegi vanglakaristus. Kindel on see, et ta peab tasuma 1500 eurose trahvi. Kui mõni rattur peaks tema vastu kaebuse esitama, läheb olukord tõsisemaks.