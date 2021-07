Treieri koduklubi palkas uue peatreeneri

Cavina jaoks pole tegu esimese korraga, kui ta Sardiinia tippklubi peatreeneritoolil tegutseb. Varasemalt on 46-aastane itaallane meeskonda juhendanud aastatel 2007-2009.

«Ma saan suure rõõmuga teatada, et Demis Cavina on tiimi peatreeneriks järgneval kahel aastal,» sõnas klubi president Stefano Sardara Sassari kodulehe vahendusel. «Giorgio Gerosa jääb abitreeneriks ja me otsime teist abitreenerit,» lisas Sardara.