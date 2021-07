Ogier pani kuulujutud magama: on täiesti kindel, et järgmine aasta ma täit hooaega ei sõida

«Minu peas on väga selge, et ma ei tee järgmisel aastal tervet hooaega,» sõnas Ogier Dirtfishile. «Hoian lahti varianti, et sõidan mõned rallid – võib-olla ühe, võib-olla mitu. Kindlasti mitte sellest midagi rohkemat,» lisas ta.

Samas ei välistanud ta, et laiendab koostööd Toyotaga ja võistleb Jaapani tootja eest ka mõnes teises sarjas. «Järgmise aasta leping on midagi, millest peame veel tiimiga rääkima. Pole saladus, et minu unistuseks on minna Le Mansi ja võistelda ringrajasõidus. Need asjad tuleb selgeks teha, et näha, kas mul tekib see võimalus või mitte,» jätkas seitsmekordne autoralli maailmameister.

«See mõjutab, kas ma teen mõned rallid kaasa või ei. Ainuke asi, mida ma tean, on see, et ma tahan olla vabam kui praegu. Ma kavatsen veeta aega perega ja pojaga ning nautida tema kasvamise jälgimist. Plaan on alati olnud selline, et aasta enne tema kooli minekut reisida maailmas ja teha lahedaid asju koos,» kirjeldas prantslane, mida tahab vaba ajaga peale hakata.