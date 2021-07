Kaks eestlast pääsesid MM-sprindi finaali

Meeste 3,6 km ja naiste 3,1 km pikkused rajad pakkusid rohkesti keerulisi teevalikud, mis tuli teha suurel kiirusel. Ajalised vahed eeljooksude võitjate ja viimaste edasipääsejate vahel oli tavatult suured ja see räägib sellest, et tegemist oli keeruliste teevalikutega, kus suuremaid või väiksemaid vigu tegid paljud.

Ainsana Eesti meestest jooksis ennast finaalikohale tänavune Eesti meister krossijooksus Ats Sõnajalg, kes saavutas oma eeljooksus 13. koha ajaga 14.33, kaotust võitjale kogunes 1.29. Ats Sõnajalg: «Mul on väga hea meel, et olen lõpuks jõudnud MM-finaali, ehkki tänane sooritus oli pisut rabe. Rajal surusin kõvasti, aga vaheajad näitavad, et kiireimad on ikka veel üksjagu nobedamad olnud ka pikkadel jooksuetappidel.