Eesti sai MMil sprinditeates 11. koha

See suhteliselt uus ala on MM-programmis aastast 2014 ja kujutab endast teatevõistlust kahest mehest ja kahest naisest koosnevate võistkondade vahel, kus igas vahetuses läbitakse umbes 15-minutilise võiduajaga sprindirada. Jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine. Tänavusel MMil oli võistlusmaastikuks mitmesaja-aastase Doksy linnakese korrapäratu tänavatevõrgustik koos linna parkide, väljakute ja haljasaladega.