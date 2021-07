Itaalia koondis on EMil paistnud silma eriskummaliste asetustega standardolukordades. Kõik need on ebastandardsed ning paljuski mõeldud vastastele peavalu valmistama. Vio on aastate jooksul mõelnud välja mitmesuguseid skeeme ja nõnda on tema treeneriraamatus vähemalt 4830 liikumist, mis võiksid sillutada teed väravani.