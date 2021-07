Furoori tekitanud Eesti jalgpallur langetas talvel keerulise otsuse

Eelmise aasta alguses tõusis piltlikult öeldes mäss, kui jalgpallikoondise toonane peatreener Karel Voolaid ütles, et Georgi Tunjov peaks enne A-koondisse pääsemist end näitama U21 rivistuses. See ajas fännid tagajalgele ning nende reaktsioonist jäi mulje, nagu on poolkaitsja messias, kes tuleb ja keerab Maarjamaa mänguvankri kaotuste rajalt võitudele. Nüüd on Tunjov aga radarilt mõneti kadunud, kuid see pole erilist tähelepanu teeninud.