Pika pausi järel osaleb käsipalli eurosarjas kolm Eesti klubi

Euroopa käsipalli organisatsioon (EHF) reformis Euroopa klubide karikavõistlused mullu, kui lisaks Meistrite liigale sündis EHF Euroopa liiga ning tugevuselt kolmandana sarjana tekkis EHF European Cup. Eestile eraldati koefitsientide tabeli põhjal kolm kohta ning tänavu täidetakse need kõik.

Viimati mängis eurosarjades samal hooajal kolm või enam Eesti klubi hooajal 2008/2009, mil neid osales erinevates sarjades koguni neli – Serviti, HC Kehra, HC Tallas ja HC Chocolate Boys. Viimasel kolmel hooajal on osalejate ring piirdunud Serviti ja Tallinnaga.

«Eks me vaikselt ole iga aasta neid euromõtteid heietanud, aga võib vist öelda, et puudus julgus uuesti proovida. Eurosari on ikka hoopis midagi muud, kui näiteks Balti liiga. Vaatasime praegusele koosseisule nii-öelda otsa ja otsustasime sel korral minna seda üliägedat kogemust hankima,» lausus Viljandi HC peatreener Marko Koks.