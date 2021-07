Tour de France'i üks vägevamaid rekordeid on inglase käeulatuses

Lisaks etapivõitude püüdmisele, tuleb Cavendishil keskenduda ka rohelise liidrisärgi hoidmisele, hetkel on ta edu teisel kohal oleva Michael Matthewsi ees turvalised 59 punkti. Cavendish on varasemalt suutnud rohelise särgiga Pariisis finišeeruda vaid korra, 2011. aastal.

3️⃣3️⃣



He's done it again! Mark Cavendish now just one win away from equalling the record.

_________#TDF2021 #TourdeFrance pic.twitter.com/P6dx0IOkxE