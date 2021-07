Flora peatreener heast lähtekohast, usaldusväärsest Sappinenist ja parandamiskohast

Küll pole peatreener oma hoolealuste tegutsemisega sada protsenti rahul. Näiteks oli Floral 13 nurgalööki, kuid üleliia ohtlikuks need ei osutunud. «Kindlasti peame tsenderdusteks mõtlema järgmiseks mänguks parema plaani. Mingites momentides jäi väga vähe puudu, et olla ohtlikud.» Tõsi, tasub märkida, et Flora teine värav tuli nurgalöögi olukorrast, kui pall mängiti karistusalast väljaspool olnud Lukkale, kes selle Sappinenile edasi söötis.

Oleks Rauno Alliku olnud, kes on euromängudes kogenud, oleks temaga saanud midagi võib-olla muuta. Peamine põhjus oli siiski, et polnud selget vajadust vahetuse järele.»

Mõistagi jagus Hennil kiitust ka Sappineni suunas. «Temale saab loota, kui on väravaid vaja. Ta ei paista alati kõige rohkem silma, aga lõpuks on tal ründajale omane väravavaist ja kui saab võimalusi, siis üldjuhul ikka realiseerib. See näitab, et teda tuleb usaldada.»