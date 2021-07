Selgus Kalev/Cramo esimene vastane Meistrite liigas

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi kommenteeris enne loosimist olukorda selliselt: «Eesti Korvpalliliit soovib, et Kalev/Cramo meeskond nüüd ja edaspidi Meistrite liiga põhiturniiril mängiks ja ka Meistrite liiga juhtkond tahab Eesti klubi liigas osalemas näha. Aga FIBA poolt on ülimuslikuks seatud ränking ning Eesti klubidel eurosarjadest piisavalt punkte kogutud pole. Lootus on, et kompromissina otsustatakse kvalifikatsiooniturniiri toimumiskohaks Tallinn, aga see selgub lähima pooleteise nädala jooksul,» vahendab Korvpall24.ee.