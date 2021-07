F1-legend võitleb taas haiglas elu eest, kulutulena levinud surmateated osutusid vääraks

Reutemann viidi esimest korda tänavu haiglasse maikuus, mil tal diagnoositi sisemine verejooks. Pärast erinevaid operatsioone suudeti 79-aastase endise võidusõitja seisund nõnda heale tasemele viia, et ta lubati haiglast koju.

Kahjuks ei möödunud kaua, kui argentinlane tuli taas haiglasse toimetada ning tema seisund on üha halvenenud. Alates 21. juunist viibib ta intensiivosakonnas.

Mõned päevad tagasi hakkasid sotsiaalmeedias ringlema teated Reutemanni surmast, kuid need osutusid õnneks vääraks. Võidusõitja tütar sai sotsiaalmeedias kaastundeavaldusi, kuigi oli samal ajal haiglas isa kõrval.

«Minu isa tervis on halb, kuid ta võitleb elu eest. Ta on endiselt elus ning soovin, et meid austataks,» sõnas Cora Reutemann sotsiaalmeedias.