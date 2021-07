NHLi tiitlikaitsja tõstis Stanley karika taas peakohale

«See on hämmastav. See grupp on nii paljust koos läbi käinud,» sõnas pärast kohtumist Sportsnetile Lightningu kapten Steven Stamkos. «Teha seda meie fännide ja perede ees on midagi, milleks eelmisel aastal meil võimalust ei olnud. See oli kõigile suureks motivaatoriks, et uuesti võita. See võit kirjutab meie nimed ajalukku. Saatsime selle grupiga korda midagi, mida paljud inimesed meist ei uskunud,» jätkas ta.