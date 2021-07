Napilt koduse EM-finaali ukse taha jäänud eestlanna: pole üldse pettunud, emotsioon oli vinge

«Kodusel areenil on väga-väga äge võistelda. Olen ülirõõmus ja tänulik, et sain kodustel tiitlivõistlusel osaleda,» säilitas Turban positiivse emotsiooni.

«Ma pole üldse pettunud, olen tänulik, et sain üldse võistelda. Õhkkond ja emotsioon olid väga vinged!» rõõmustas sees parimal juhul 1.87 ja väljas 1.85 ületanud Turban. «Olen 1.78ga üsna rahul, see on hooaja keskmine tulemus, tegin oma ära.»