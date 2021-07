Eurosarjaks valmistuv Pärnu tõi korvi alla huvitava täienduse

SK Rim noorteklubist välja kasvanud 203 cm pikkune Tamm tegi debüüdi kõrgliigas hooajal 2014/15 Audentese SG/Noortekoondise meeskonnas, kogudes kohe esimesel hooajal kõrgseltskonnas 20,7 minutiga korralikud 10,7 punkti ja 2,7 lauapalli, vahendab klubi ühismeediakanal.

2015/16 mängis noormees TLÜ/Kalevis ja 2016/17 pallis Tartu Ülikooli särgis koduses meistriliigas viis kohtumist, kuni 2016. aasta lõpus treeningul põlve vigastas. Pärast pikka pausi kuulus Ivo Ukraina kõrgliigaklubi Kiiev Basketi rivistusse.

Pärnu meeskonna jaoks jätkub tal kiidusõnu rohkem, kui üks: «Pärnu tegemistel olen ise silma peal hoidnud peaaegu et alati, sest klubi on esindanud aja jooksul nii mõnigi hea sõber. Pärnu on jätnud professionaalse, ühtehoidva ning mängijatest hooliva klubi mulje.» Veel lisas ta, et Pärnus soovitakse areneda ning kasvada ja see on talle väga oluline.

Rannulaga päris koostööd pole tehtud, aga Tamm ise arvab, et sulandub kiiresti: «Heiko Rannulaga on mul kokkupuuteid isiklikult olnud väga vähe. Oleme üksikud korrad vestelnud. Vaatamata sellele arvan, et meil on hea klapp ja arusaam üksteisest. Ta tundub olevat tark treener, kes pöörab palju tähelepanu detailidele. Ootan huviga koostööd!»