Kõrvalalal ootamatult EM-finaali jõudnud Minkovski: siit saadav adrenaliinilaks on uskumatult hea

«Ma pole sel aastal kaugust üldse eriti hüpanud. Talvel alustatud idee, nüüd proovime iga võistlusega juurde õppida,» tunnistas varasemalt eelkõige sprinterina silma jäänud Minkovski. «Tunnen, et varu on veel oluliselt.»

Ta jätkas: «See oli pigem üllatus, aga samas võimalus mul end jälle tõestada. Loodame, et kõik läheb hästi. Kodupubliku ees on hoopis teine tunne võistelda kui välismaal. See adrenaliinilaks, mis siit saab, on uskumatult hea!»