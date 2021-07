Kriitikat saanud laskesuusastaar Wierer lõi selguse majja

Wiererile suunatud kriitikale ladus vundamendi tema osalemine rahvusvahelise biatloniliidu IBU programmis, mille kaudu on fännidel võimalus liituda ühega kümnest võistkonnast, mille kapteniteks on erinevad laskesuusatajad (näiteks Wierer ja eestlanna Regina Oja) ning jälgida oma füüsilist aktiivsust Active Giving treeningrakenduse kaudu. See teisendab läbitud kilomeetrid või põletatud kalorid ümber istutatud puude arvuks, mille abil toetatakse metsa uuendamise programmi.

Mai lõpus kostis IBU ettevõtmise üks kaptenitest, olümpiavõitja Sebastian Samuelsson, et ta pole kindel, mitme puu istutamisega võrdub lend helikopteriga. «Eeldan, et see hulk on väga suur. Tore, et ta on kliimamuutuse programmis koos meiega ja loodan, et Dorothea helikopter jääb edaspidi tihti koju,» avaldas Samuelsson Rootsi väljaandele Aftonbladetile. Juuni lõpus võttis sõna ka norralane Johannes Dale: «Helikopteriga lendamine ei aita loodust eriti.»

Wierer otsustas Fondo Italia kaudu olukorda selgitada. «Mul on kahju, et IBU suurepärase idee taustal on kõlamas kriitika. Mul veab, et saan vahepeal liikuda kiiremini, sest mul on palju kohustusi. Helikopter on minu elus hädavajalik, sest aitab mul tipptasemel treenida ja sponsorite ees kõiki kohustusi täita. Mõni ei mõika, kui raske võib olla neid kahte asja ühendada.»