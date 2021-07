Tartuga liitub Läti söödumeister

Oma karjääri peamiselt Valmiera meeskonnas mänginud 30-aastane ja 188 cm pikkune Elksnis kogus eelmise hooaja Eesti-Läti liiga 25 mängu keskmisteks näitajateks 15 punkti, kuus korvisöötu ja kolm lauapalli. Sellega oli Elksnis liiga üks parimaid sööduandjaid. Sarnased numbrid on mees kokku saanud ka viimasel kolmel hooajal, vahendab Tartu klubi pressiteade.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul peaks Elksniselt oodatav roll talle tuttav olema. «Elksnis on Valmiera satsi viimastel hooaegadel vedanud ja meile sarnases olukorras olnud. Ka meil on noor sats ja talle peaks liidriroll tuttav olema. Mängujuhilt ootame otsustavat tegevust väljakul ja seda, et ta ka teisi paremaks teeks,» sõnas Kandimaa.